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Главой Роскомнадзора стал чиновник из управления президента РФ

16:12, 29.03.2020

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил экс-начальника управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрея Липова главой Роскомнадзора. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правителсьтва РФ.

Также Липов был совладельцем и генеральным директором телекоммуникационной компании «Онлайн ресурс центр».

Ранее Мишустин освободил Александра Жарова от занимаемой им должности главы Роскомнадзора. Он возглавил «Газпром-Медиа Холдинг».

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