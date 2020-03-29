Главой Роскомнадзора стал чиновник из управления президента РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил экс-начальника управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрея Липова главой Роскомнадзора. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правителсьтва РФ.
Также Липов был совладельцем и генеральным директором телекоммуникационной компании «Онлайн ресурс центр».
Ранее Мишустин освободил Александра Жарова от занимаемой им должности главы Роскомнадзора. Он возглавил «Газпром-Медиа Холдинг».ОбществоВласть
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