Татарстан вошел в топ-10 регионов РФ по размеру парка легких коммерческих автомобилей

Татарстан занял девятое место среди регионов РФ по размеру парка легких коммерческих автомобилей — на 1 января 2020 года в республике насчитывалось 93,6 тыс. таких машин.

По данным «Автостата», в топ-5 регионов вошли Москва (285,3 тыс.), Подмосковье (234,6 тыс.), Приморский (182,5 тыс.) и Краснодарский (169,1 тыс.) края, Санкт-Петербург (148,1 тыс.). Далее идут Ростовская (113,5 тыс.), Свердловская (105,4 тыс.), Иркутская (101,2 тыс.) область. Десятку замыкает Дагестан (91 тыс.).

В целом на 1 января 2020 года в России насчитывается 4,17 млн легких коммерческих автомобилей (LCV). Средний возраст этого парка составляет 15,6 года.

Ранее сообщалось, что российские дилеры Ford в 2019 году увеличили продажи легких коммерческих автомобилей Ford Transit, которые производятся в Татарстане, на 4%, до 12 589 машин.