Ford Sollers увеличил экспорт Ford Transit на 42% — машины производят в Татарстане

По итогам 2019 года компания Ford Sollers увеличила экспорт автомобилей Ford Transit российского производства на 42%, если сравнивать с 2018 годом.

По данным «Автостата», Ford Sollers поставляет автомобили на экспорт в ближнее зарубежье. Больше всего машин экспортируется в Белоруссию.

В целом российские дилеры Ford в 2019 году увеличили продажи легких коммерческих автомобилей Ford Transit на 4%, до 12 589 машин.

Ранее в сентябре прошлого года Ford Sollers объявил о начале выпуска обновленного Ford Transit на заводе в ОЭЗ «Алабуга». Он сохранил все преимущества и получил обновленные сиденья, новую цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона. Также была модернизирована несущая конструкция кузова, замки дверей, что привело к дополнительному усилению кузова.

Напомним, что с 1 июля Ford Sollers отказался выпускать в России легковые автомобили. На площадке в Татарстане осталось только производство коммерческих авто.