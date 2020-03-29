Президент Татарстана проверил работу созданного для помощи пожилым колл-центра

В воскресенье президент Татарстана Рустам Минниханов проверил работу колл-центра «Мы можем», который принимает звонки от одиноких пожилых людей. Он должен решить проблему доставки еды и лекарств.

Каждые три часа на местах формируют группы соцработников , они выезжают на доставку, сообщили президенту.

«Наши пожилые люди максимально должны быть охвачены вниманием. Надо всё организовать так, чтобы было меньше неудобств. А все обращения за помощью отрабатывались оперативно. Нужно беречь наших пожилых», — приводит слова Минниханова пресс-служба РТ.

Колл-центр «Мы можем» работает с 8:00 до 18:00 ежедневно. Звонки поступают от разных категорий граждан. Заявки бывших работников предприятий направляют профсоюзам, пенсионеры из бюджетной сферы или обанкротившихся организаций передаются соцработникам.

За другие категории граждан (такие как молодые одинокие инвалиды, матери одиночки, попавшие на карантин граждане) отвечают волонтеры, ОНФ и реготделение «Единой России».

В период с 20 по 27 марта на горячую линию поступило 203 звонка.