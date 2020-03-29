Хуснуллин вошел президиум правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства. В него вошел и вице-премьер Марат Хуснуллин.

Всего в состав президиума включены 20 человек, передает RT. Помимо премьера, в состав президиума вошли все девять его заместителей, а также десять министров.

Постановление о предыдущем составе президиума от 2012 года признано утратившим силу.