В Татарстане перестанут работать молодежные организации

Министерство по делам молодежи Татарстана рекомендовало молодежным центрам и подростковым клубам временно приостановить деятельность, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

«Как министр молодежи и как отец хочу обратиться в первую очередь ко всем родителям — пожалуйста, оставайтесь дома и сделайте так, чтобы дома оставались и дети. Нерабочая неделя — это не дополнительные каникулы, а время для самоизоляции. Убедите остаться дома ваших родных, друзей, соседей. Мы обязаны минимизировать контакты с людьми, опыт других стран показывает, что это должно сработать», — сказал Дамир Фаттахов.



Ранее пресс-служба президента Татарстана дала подробное разъяснение по поводу ограничительных мер, которые вводятся на ближайшую неделю для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.