Казанский Кремль подробно объяснил, какие учреждения будут закрыты на недельные выходные
Пресс-служба президента Татарстана дала подробное разъяснение по поводу ограничительных мер, которые вводятся на ближайшую неделю для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Согласно подробному списку, в республике на ближайшую неделю закроются непродовольственные магазины, развлекательные центры, автосалоны, салоны красоты, кинотеатры, кальянные, ярмарки и аквапарки.
Напомним, что число зарегистрированных в Татарстане случаев заражения коронавирусом достигло 14.
Есть и другие ограничения. Полный список можно посмотреть ниже:
|
1
|
Магазины продовольственных, промышленных товаров, сотовой связи площадью до 100 кв.м
|
Работают *собственник имеет право принять решение о приостановлении деятельности
|
2
|
Магазины промышленных товаров, сотовой связи площадью более 100 кв.м.
|
Не работают
|
3
|
Магазины продовольственных товаров площадью более 100 кв.м.
|
Работают
|
4
|
Аптеки и продовольственные секции, отделы в торговых центрах
|
Работают
|
5
|
Развлекательные центры, кинотеатры, фудкорты, салоны красоты, салоны маникюра в Торговых Центрах и Торгово — Развлекательных Центрах
|
Не работают
|
6
|
Частные медицинские центры
|
Работают на оказание экстренной медицинской помощи
|
7
|
Стоматологические клиники (частные, государственные)
|
Работают на оказание экстренной медицинской помощи
|
8
|
Ветеринарные клиники
|
Работают на оказание экстренной медицинской помощи
|
9
|
Автосалоны
|
Не работают
|
10
|
Шиномонтажи
|
Работают (без общепита)
|
11
|
Кафе, рестораны
|
Работают только на доставку или на вынос, без рассадки посетителей
|
12
|
АЗС
|
Работают
|
13
|
Кафе на АЗС, автовокзалах, аэропортах, железнодорожных вокзалах
|
Работают только на вынос, без рассадки посетителей
|
14
|
Мойки
|
Работают (без общепита)
|
15
|
Автосервис
|
Работают на оказание экстренной помощи, без приемки новых заказов
|
16
|
Страховые комиссары при ДТП
|
Работают
|
17
|
Отели, гостиницы
|
Работают только для командированных
|
18
|
Салоны красоты, СПА — салоны, бани, сауны, косметические, массажные салоны, солярии
|
Не работают
|
19
|
Специализированные магазины детского питания
|
Работают
|
20
|
Корма для животных, зоомагазины
|
Работают в продовольственных секциях торговых центров и магазинах площадью меньше 100 кв.м
|
21
|
Общественное питание (кафе, рестораны, кофейни итп)
|
Работают только на доставку или на вынос
|
22
|
Аптеки
|
Работают
|
23
|
Кинотеатры
|
Не работают
|
24
|
Кальянные
|
Не работают
|
25
|
Ярмарки (продовольственные, промышленных товаров
|
Не работают
|
26
|
Аквапарки
|
Не работают
|
27
|
Нестационарные Торговые Объекты (киоски, павильоны)
|
Работают
|
28
|
Санатории
|
Завершают предоставление услуг по договорам, оформленным ранее, новые договоры не заключают
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым