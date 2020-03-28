Казанский Кремль подробно объяснил, какие учреждения будут закрыты на недельные выходные

Пресс-служба президента Татарстана дала подробное разъяснение по поводу ограничительных мер, которые вводятся на ближайшую неделю для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно подробному списку, в республике на ближайшую неделю закроются непродовольственные магазины, развлекательные центры, автосалоны, салоны красоты, кинотеатры, кальянные, ярмарки и аквапарки.

Напомним, что число зарегистрированных в Татарстане случаев заражения коронавирусом достигло 14.

Есть и другие ограничения. Полный список можно посмотреть ниже:

1 Магазины продовольственных, промышленных товаров, сотовой связи площадью до 100 кв.м Работают *собственник имеет право принять решение о приостановлении деятельности 2 Магазины промышленных товаров, сотовой связи площадью более 100 кв.м. Не работают 3 Магазины продовольственных товаров площадью более 100 кв.м. Работают 4 Аптеки и продовольственные секции, отделы в торговых центрах Работают 5 Развлекательные центры, кинотеатры, фудкорты, салоны красоты, салоны маникюра в Торговых Центрах и Торгово — Развлекательных Центрах Не работают 6 Частные медицинские центры Работают на оказание экстренной медицинской помощи 7 Стоматологические клиники (частные, государственные) Работают на оказание экстренной медицинской помощи 8 Ветеринарные клиники Работают на оказание экстренной медицинской помощи 9 Автосалоны Не работают 10 Шиномонтажи Работают (без общепита) 11 Кафе, рестораны Работают только на доставку или на вынос, без рассадки посетителей 12 АЗС Работают 13 Кафе на АЗС, автовокзалах, аэропортах, железнодорожных вокзалах Работают только на вынос, без рассадки посетителей 14 Мойки Работают (без общепита) 15 Автосервис Работают на оказание экстренной помощи, без приемки новых заказов 16 Страховые комиссары при ДТП Работают 17 Отели, гостиницы Работают только для командированных 18 Салоны красоты, СПА — салоны, бани, сауны, косметические, массажные салоны, солярии Не работают 19 Специализированные магазины детского питания Работают 20 Корма для животных, зоомагазины Работают в продовольственных секциях торговых центров и магазинах площадью меньше 100 кв.м 21 Общественное питание (кафе, рестораны, кофейни итп) Работают только на доставку или на вынос 22 Аптеки Работают 23 Кинотеатры Не работают 24 Кальянные Не работают 25 Ярмарки (продовольственные, промышленных товаров Не работают 26 Аквапарки Не работают 27 Нестационарные Торговые Объекты (киоски, павильоны) Работают 28 Санатории Завершают предоставление услуг по договорам, оформленным ранее, новые договоры не заключают