Казанец вышел в финал олимпиады «Я — профессионал» — видео
Казанец Андрей Сыромятников вышел в финал олимпиады «Я — професионал», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
«Я — профессионал» — масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных.
В прошлом году Сыромятников стал победителем и призером в двух дисциплинах, в этом году он планирует улучшить результат.
«По трем-четырем направлениям надеюсь будет призовое или победное место. Я сейчас не могу ничего предсказывать, но предположения такие», — сказал он.
Итоги олимпиады должны подвести в конце марта.ОбществоОбразование Татарстан
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