Казанец вышел в финал олимпиады «Я — профессионал» — видео

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Казанец Андрей Сыромятников вышел в финал олимпиады «Я — професионал», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Я — профессионал» — масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных.

В прошлом году Сыромятников стал победителем и призером в двух дисциплинах, в этом году он планирует улучшить результат.

«По трем-четырем направлениям надеюсь будет призовое или победное место. Я сейчас не могу ничего предсказывать, но предположения такие», — сказал он.

Итоги олимпиады должны подвести в конце марта.