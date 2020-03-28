Российские эксперты создали препарат для лечения коронавируса

Научно-производственный центр «Фармзащита» Федерального медико-биологическое агентство представил противомалярийный препарат «Мефлохин» для лечения коронавирусной инфекции.

Данный препарат блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а его иммуносупрессивное действие препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом, сообщается на сайте ФМБА.

Ранее Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса. В их число дополнительно вошли лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, интерфероны.