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Российские эксперты создали препарат для лечения коронавируса

15:49, 28.03.2020
Российские эксперты создали препарат для лечения коронавируса
Фото: pixabay.com

Научно-производственный центр «Фармзащита» Федерального медико-биологическое агентство представил противомалярийный препарат «Мефлохин» для лечения коронавирусной инфекции.

Данный препарат блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а его иммуносупрессивное действие препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом, сообщается на сайте ФМБА.

Ранее Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса. В их число дополнительно вошли лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, интерфероны.

ОбществоМедицина
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