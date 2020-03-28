В Минздраве РФ рассказали о случаях заражения врачей коронавирусом

В России есть несколько зараженных коронавирусом врачей, но они заболели не из-за контактов с пациентами.

«Это медики, которые как раз получили эту инфекцию извне», — объяснил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, по данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за последние сутки коронавирусом заразились 228 человек из 26 регионов России. Всего подтвержденных случаев в стране — 1 264.