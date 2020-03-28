В Татарстане зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом

Еще три случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Татарстане за последние сутки. Республиканский штаб рассказал подробности о новых больных.

По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавирсной инфекции, за последние сутки коронавирусом заразились 228 человек из 26 регионов России. Всего подтвержденных случаев в стране — 1 264.

Новые случаи зафиксированы и в других регионах ПФО, например в Нижегородской, Саратовской, Оренбургской областях и Пермском крае.