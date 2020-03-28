В ВОЗ рассказали, когда распространение коронавируса в России замедлится

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович согласилась с оценкой Минздрава РФ о том, что в мае снизится распространение коронавирусной инфекции.



Однако, по ее словам, данный вопрос зависит от поведения людей, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось что еще три случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Татарстане. В целом за последние сутки коронавирусом заразились 228 человек из 26 регионов России. Всего подтвержденных случаев в стране — 1 264.