ГИБДД Татарстана перейдет на особый режим работы

Госавтоинспекция Татарстана переходит на особый режим работы из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом «Реальному времени» сообщили в ведомстве.

В связи с этим будет минимизировано личное общение в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Так, регистрация транспортных средств, проведение экзаменов и выдаче (обмену) водительских удостоверений будут осуществляться исключительно по предварительной записи с применением Единого портала государственных услуг. Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию машины будет производиться в электронном виде посредством электронной почты системы mvd.ru.

«Во взаимодействии с образовательными организациями, осуществляющими подготовку кандидатов в водители транспортных средств (автошколами), будет сокращено количество одновременно сдающих кандидатов в водители в составе учебных групп. Для этого графики проведения экзаменов на право управления транспортными средствами будут откорректированы», — отметили в ГИБДД.

Кроме того, нарушивших ПДД перестанут направлять в подразделения Госавтоинспекции для рассмотрения дел, а если направление все-таки необходимо, то будет назначаться конкретная дата и время явки, прием будет проводиться в помещениях, по возможности — через окна приема.

Ранее МВД России объявило о временной приостановке личных приемов граждан.