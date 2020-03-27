МВД России объявило о временной приостановке личных приемов граждан
МВД России объявило о временной приостановке личного приема граждан. Приемы приостановлены в связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Заявления можно направлять письменно через почту либо в электронной форме посредством сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального интернет-сайта МВД России. Возможно также оставлять в почтовом ящике органа внутренних дел.
Ранее стало известно, что участковые Набережных Челнов приостановили прием граждан.Общество
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