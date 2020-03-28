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В Татарстане рассказали подробности о трех новых случаях коронавируса

12:05, 28.03.2020 1
В Татарстане рассказали подробности о трех новых случаях коронавируса

Двое из троих вновь выявленных пациентов с COVID-2019 находятся в инфекционной больнице в Казани. Еще один зараженный коронавирусом помещен в инфекционную больницу в Набережных Челнах.

Состояние каждого ближе к удовлетворительному, повышенной температуры нет, рассказали в татарстанском штабе по противодействию коронавирусу. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь.

Медики утверждают, что все контактировавшие с зараженными отработаны и находятся под медицинским наблюдением. Проверены и пассажиры, прибывшие с ними одним рейсом.

Накануне стало известно еще об одном зараженном. Теперь в Татарстане зафиксированы уже 14 случаев заражения коронавирусом.

ОбществоМедицина Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:40
    пока идет привоз и привоз... и фиксация... накапливаем, или серьезно стали заниматься контролем привозных облаков заражения - всех ли предупредили про самоизоляцию из попавших в эти облака заразы? Кто еще в романтических путешествиях в Италии и Германии? Учет есть?
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