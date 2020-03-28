В Татарстане рассказали подробности о трех новых случаях коронавируса

Двое из троих вновь выявленных пациентов с COVID-2019 находятся в инфекционной больнице в Казани. Еще один зараженный коронавирусом помещен в инфекционную больницу в Набережных Челнах.

Состояние каждого ближе к удовлетворительному, повышенной температуры нет, рассказали в татарстанском штабе по противодействию коронавирусу. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь.

Медики утверждают, что все контактировавшие с зараженными отработаны и находятся под медицинским наблюдением. Проверены и пассажиры, прибывшие с ними одним рейсом.

Накануне стало известно еще об одном зараженном. Теперь в Татарстане зафиксированы уже 14 случаев заражения коронавирусом.