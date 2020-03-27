Группа Rammstein опровергла наличие коронавируса у Тилля Линдеманна

Фото: commons.wikimedia.org / Свен Мандель

Немецкая метал-группа Rammstein в Facebook опровергла наличие коронавируса у фронтмена Тилля Линдеманна.

Там сообщили, что вчера по совету врача группы немецкий музыкант был помещен в больницу, где ночь провел в реанимации. Сегодня его перевели в обычную палату в связи с улучшением состояния здоровья.

«Тест на коронавирус был отрицательным», — отмечается в сообщении.

Сегодня немецкие СМИ сообщили, что Линдеманна госпитализировали в одну из больниц Берлина с высокой температурой и воспалением легких. Также якобы тест на коронавирус у артиста дал положительный результат.

Ранее группа Lindemann, состоящая из Тилля Линдеманна и основателя Pain Петера Тэгтгрена, официально объявила об отмене концертов в Перми, Казани и Воронеже, которые должны были пройти 19, 21 и 23 марта соответственно. Ранее в марте отыграл концерты в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске.