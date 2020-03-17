Новости общества

18:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Группа Lindemann официально сообщила об отмене концертов в Казани, Перми и Воронеже

17:22, 17.03.2020 1
Группа Lindemann официально сообщила об отмене концертов в Казани, Перми и Воронеже
Фото: commons.wikimedia.org

Рок-группа Lindemann официально объявила об отмене концертов в Перми, Казани и Воронеже, которые должны были пройти 19, 21 и 23 марта соответственно.

Согласно сообщению в Facebook группы, концерты отменены из-за вспышки коронавируса и запретов «со стороны российских и татарских властей». Там отметили, что группа и организаторы делают все возможное, чтобы заявленные шоу состоялись.

Группа Lindemann состоит из фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна и основателя Pain Петера Тэгтгрена. Коллектив уже отыграл концерты в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре, Екатеринбурге, сегодня должно состояться шоу в Новосибирске.

ОбществоКультура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:00
    Так значит не отменили, а перенесли? А если отменили - как вернуть билеты? многие собирались ехать из других городов, взяли отпуска...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров