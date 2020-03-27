Житель Красноярского края пытался провезти через Казань 2 кг гашиша

Фото: скриншот

31-летний житель Барнаула пытался провезти через Казань 2 кг гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Машину 31-летнего жителя Барнаула Алтайского края остановили инспекторы ДПС на одном из стационарных постов. При проверке документов один из пассажиров, житель Железногорска Красноярского края, сильно нервничал и вел себя подозрительно. В ходе досмотра его рюкзака, полицейские обнаружили подарочный пакет, внутри которого находился сверток, содержавший почти 2 кг гашиша, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее в Челнах полицейские задержали наркокурьера из Челябинска с гашишем под капотом.