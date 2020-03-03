В Челнах полицейские задержали наркокурьера из Челябинска с гашишем под капотом

Фото: МВД по РТ

В Набережных Челнах инспекторы ГИБДД задержали 30-летнего жителя Челябинска с гашишем под капотом автомобиля.

Мужчина вызвал подозрение при общении. Он признался, что провозит в автомобиле наркотические средства. При досмотре под капотом полицейские обнаружили сверток с веществом коричневого цвета. Экспертиза показала, что это гашиш общей массой 494,6 грамма.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

