В Казани документы на зачисление детей в детсады 3 месяца будут приниматься через электронную почту

В Казани с 1 апреля по 30 июня документы на зачисление детей в детские сады будут приниматься только через электронную почту

Как сообщила начальник отдела по работе с дошкольными образовательными учреждениями Управления образования Казани Татьяна Багаева, личный прием родителей в детских садах будет осуществляться по предварительному приглашению в назначенное время.

Электронный адрес для отправки документов, информацию о количестве мест и ходе приема в конкретном детсаду можно найти на официальных сайтах детских садов в системе edu.tatar.ru, сообщает пресс-служба мэрии Казани.



Ранее министр науки и образования Татарстана Рафис Бурганов рекомендовал органам местной власти в период с 30 марта по 3 апреля организовать в детских садах дежурные группы для детей, родители которых будут работать.