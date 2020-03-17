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В России утвердили индексацию социальных пенсий на 6,1%

16:01, 17.03.2020
В России утвердили индексацию социальных пенсий на 6,1%
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В России с 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, коэффициент индексации составит. Он был установлен с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в 2019 году.

Ранее сообщалось, что индексация затронет почти 4 млн человек и обойдется бюджету в 21,7 млрд рублей.

Общество
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