В России утвердили индексацию социальных пенсий на 6,1%

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В России с 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Согласно документу, коэффициент индексации составит. Он был установлен с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в 2019 году.

Ранее сообщалось, что индексация затронет почти 4 млн человек и обойдется бюджету в 21,7 млрд рублей.