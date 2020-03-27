Васильевский хлебозавод отчитался о прибыли в 3 млн рублей против убытков предыдущего года

АО «Васильевский хлебозавод» опубликовало бухгалтерскую отчетность по РСБУ за 2019 год. Судя по документу, предприятие смогло получить чистую прибыль в размере 3 млн рублей против зафиксированного годом ранее убытка в 0,4 млн рублей.

При этом выручка хлебозавода сократилась с 145,7 млн рублей в 2018-м до 123,6 млн рублей в 2019 году, следует из отчета.

Себестоимость продаж сократилась со 145,6 млн до 120,6 млн рублей. Кроме того, статья «Прочие расходы» упала с 3 до 1,3 млн рублей.

АО «Васильевский хлебозавод» действует в пгт. Васильево Зеленодольского района РТ. Гендиректором предприятия является Александр Марченко. Основным видом деятельности завода указано «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения».