Игнашевич сравнил Слуцкого с португальским тренером Виллаш-Боашем

Тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич вспомнил свою работу в ЦСКА под руководством Леонида Слуцкого, ныне возглавляющего казанский «Рубин». Он считает его хорошим методистом и даже сравнил с именитым португальцем Андре Виллаш-Боашем.

«Считаю, что Слуцкий очень хороший методист, как и Виллаш-Боаш. Это тренеры, которые хорошо работают по методике. Газзаев очень сильный мотиватор. Слуцкий и Газзаев оставили наиболее яркий след. Хорошо, что у меня есть опыт работы с такими мастодонтами тренерского цеха», — сказал Игнашевич.

Напомним, Виллаш-Боаш возглавлял питерский «Зенит» и стал чемпионом России в сезоне-2014/15, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Ныне он работает во французском «Марселе», который занимает вторую строчку в Лиге 1.

Леонид Слуцкий перешел в казанский «Рубин» зимой 2019 года. Весной под его руководством клуб сыграл три матча в РПЛ, набрав в них 4 очка. Вначале казанцы разделили очки с «Тамбовом», после этого уступили дома «Крыльям Советов», а в последнем перед перерывом туре обыграли тульский «Арсенал».

Напомним, ранее РФС принял решение приостановить проведение чемпионатов России по футболу сроком до 10 апреля из-за коронавируса.