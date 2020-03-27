Общественная палата Татарстана: запрета на деятельность санаториев пока нет

В Общественной палате Татарстана опровергли сообщения о закрытии санаториев. Пока запрета на их деятельность нет.

«Санатории входящие в РАСКУ «Санатории Татарстана» (за исключением с/п «Газовик» ПАО «Газпром»), работают в штатном режиме и принимают гостей», — сообщает пресс-служба ОП РТ.

На заседании российского оперштаба по противодействию эпидемии коронавируса было предложено проработать возможность переоборудования санаториев подведомственных Минздраву и Фонду соцстрахования.

Также Минтруду России совместно с Фондом социального страхования поручено представить в правительство предложения по приостановлению организации санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан (инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей ветеранов Великой Отечественной, пенсионеры, а также региональные льготники).

Санатории, не принадлежащие к перечисленным ведомствам, принимают самостоятельное решение о продолжении работы. Запрета на санаторно-курортную деятельность в настоящее время не существует.

Любой желающий может приобрести путевку, подчеркивают в ОП РТ.