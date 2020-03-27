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После взрыва в жилом доме в Магнитогорске ввели режим ЧС

08:37, 27.03.2020
После взрыва в жилом доме в Магнитогорске ввели режим ЧС
Фото: соцсети

Власти Магнитогорска ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва в пятиэтажном жилом доме. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Постановлением администрации города Магнитогорска введен режим чрезвычайной ситуации», — передает слова Текслера ТАСС.

Напомним, что взрыв произошел вчера, 26 марта. В результате погибли женщина и подросток. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва и пожара в жилом доме в Магнитогорске.

Общество
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