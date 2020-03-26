Следком завел дело после взрыва в доме Магнитогорска

Фото: соцсети

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва и пожара в жилом доме в Магнитогорске.

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Также власти Магнитогорска уточнили количество погибших и пострадавших при ЧП. Так, установлено, что при взрыве газа в доме погибли женщина и подросток.

Полуторагодовалый ребенок находится в крайне тяжелом состоянии в больнице, сообщает «Интерфакс».

Ранее глава Магнитогорска Сергей Бердников сообщил, что после взрыва газа в доме Магнитогорска, по предварительной информации, три человека погибли и еще двое пострадали.

