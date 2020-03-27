Путин подписал закон о замораживании цен на лекарства в период эпидемии

Владимир Путин подписал закон о фиксировании цен на лекарства и медизделия при угрозе распространения инфекционных заболеваний. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь правительство в условиях эпидемии сможет устанавливать предельно допустимые розничные цены на лекарства и медицинские препараты, не входящих в список жизненно необходимых. Такое право также будет действовать при чрезвычайной ситуации или при необоснованном росте стоимости более чем на 30% за 30 дней. Цены на препараты и медизделия правительство сможет зафиксировать не более чем на 90 дней.