Банки могут лишиться около 100 млрд процентных доходов из-за кредитных каникул

Если 10—20% заемщиков обратятся в банки с просьбой отсрочить платеж хотя бы на 3 месяца, то кредитные организации временно лишатся около 50—100 млрд рублей процентных доходов, подсчитало агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Потери могут увеличиться в полтора — два раза, если возрастет число клиентов с реструктуризацией по ипотеке.

Аналитики агентства предупреждают, что выпадающие доходы не удастся оперативно компенсировать. По мнению экспертов, для банков не критичны потери в размере примерно 10% от процентных доходов по кредитам физлицам. Но 10 млрд рублей недополученного дохода равны 5% всей годовой прибыли банковского сектора, пишут «Ведомости».

Напомним, вчера президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам из-за ситуации с коронавирусом предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян.

Также ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты и займы, выданные малому и среднему бизнесу, а также самозанятым. Воспользоваться данной мерой можно в том случае, если положение заемщика ухудшилось в связи с распространением коронавируса.

