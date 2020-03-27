Татарская филармония им. Г.Тукая открыла виртуальный концертный зал

Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая открыла виртуальный концертный зал, куда разместила архивные записи концертов и прямые трансляций выступлений своих коллективов.

Видеозапись концертов размещается на 1 день, на сайте учреждения в разделе «Виртуальный концертный зал». Просмотр открыт всем без ограничений.

Трансляции концертов начинаются в 11:00.

27 марта - Концерт мастеров искусств тюркского мира. Международный фестиваль искусств «Филармониада» (13.12.2014)

30 марта - Концерт Государственного оркестра народных инструментов РТ. Солист — народный артист СССР Иосиф Кобзон. Международный фестиваль искусств «Филармониада» (2011)

31 марта - Концерт Государственного оркестра народных инструмент РТ. Солист — Владислав Косарев (2014)

1 апреля - Концерт, посвященный 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Рустема Яхина. Международный фестиваль искусств «Филармониада» (2011)

2 апреля - Концерт Государственного ансамбля фольклорной музыки РТ для детей (2015)

3 апреля - Фестиваль «Джазовая Казань». Нью-Йорк войсес» и Филармонический джаз-оркестр РТ (09.10.2014)

5 апреля - Концерт Государственного оркестра народных инструментов РТ, посвящённый 75-летию со дня рождения народного артиста СССР Муслима Магомаева (01.10.2017)

7 апреля - Концерт Государственного оркестра народных инструментов РТ. Солист — Ришар Гальяно

10 апреля - Юбилейный концерт народного артиста Татарстана, заслуженного артиста России, Лауреата премии имени Г.Тукая Айдара Файзрахманова (25.04.2015)

11 апреля - Концерт Государственного ансамбля фольклорной музыки РТ «Гәрәбә» (06.11.2016)

13 апреля - Литературно-музыкальный спектакль — посвящение Сергею Есенину. Филармонический музыкально-литературный лекторий РТ и Рустем Галич. (18.11.2017)

15 марта - «Бал поэтов». (Михаил Лермонтов). Филармонический музыкально-литературный лекторий РТ (09.10.2016)

Также 9 апреля будет прямая трансляция концерта Государственного ансамбля фольклорной музыки РТ, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Напомним, популярные татарстанские артисты договорились провести несколько онлайн-концертов для подписчиков официальных интернет-сообществ Татарстана в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram.

