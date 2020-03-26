COVID-19 в Татарстане: больше ограничительных мер, больше нарушений

Фото: Максим Платонов

Барьер для коронавируса

В Татарстане начал действовать целый ряд мер, направленных на то, чтобы как можно больше людей оставались дома и меньше контактировали с окружающими. Это должно создать барьер и сдержать стремительное распространение нового вируса, которое мы наблюдаем в других странах.

Ограничительные меры в Татарстане:

на период карантина работникам предприятий республики предложено работать удаленно, если это позволяет их род занятий;

с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочая неделя;

все торговые центры республики будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля. Работать в них будут только продуктовые магазины;

запрещены массовые мероприятия численностью больше 20 человек;

с 26 марта на территории РТ приостановлена деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных развлекательных организаций (еще ранее запрещены кальяны в заведениях общепита);

власти Татарстана продлили школьные каникулы до 12 апреля;

до 12 апреля приостановлена работа спортивных и досуговых секций, музыкальных и художественных школ;

в Казани общественный транспорт перейдет на режим работы воскресного дня, его численность будет сокращена на 25—30%;

с 30 марта по 5 апреля в столице Татарстана муниципальные парковки будут работать бесплатно;

проводится тщательная дезинфекция подвижного состава общественного транспорта;

детские сады продолжат работу, их будут посещать дети, чьи родители заняты в отраслях, обеспечивающих жизнедеятельность республики;

кафе и ресторанам поручено обеспечивать особый дезинфекционный режим, в том числе обрабатывать руки посетителям специальными средствами, персоналу — измерять температуру;

в одном зале заведения общепита можно размещать не более 20 посетителей;

народный контроль проводит рейды, в том числе по предприятиям, на работу которых наложены ограничения;

за нарушения в карантинном режиме Роспотребнадзор может остановить работу предприятия сроком до 90 суток;

в республике работает телефон горячей линии штаба по предупреждению распространения коронавируса: 8 800 222 59 00;

в республике работает горячая линия по всем вопросам, связанным с COVID-19, для татарстанцев старше 65 лет: 8 800 234 11;

добровольцы, взаимодействующие с различными службами и муниципалитетами, будут доставлять пожилым людям продукты и лекарства;

полтора десятка предприятий в республике начали пошив многоразовых масок.

Вернувшиеся туристы пытаются снова путешествовать

Сегодня во время брифинга в кабмине РТ рассказали о мерах, которые предпринимают в Татарстане по предупреждению распространения COVID-19. По поводу объявленной нерабочей недели заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева заявила:

— Это не праздничные дни, не призыв к тому, чтобы бежать в торговые центры и развлекаться. Есть вероятность, что каждый из нас с вами может заразить других людей. Поэтому призывают остановить деятельность, остаться дома во имя сохранения своего здоровья и всех жителей. Многие предприятия продолжают работу, чтобы мы смогли противостоять сегодняшнему вызову, чтобы иметь как можно меньше тяжелых случаев заражения.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина рассказала на брифинге, что сейчас в режиме самоизоляции находятся более 14 тысяч татарстанцев. Она призвала строжайше соблюдать правила гигиены, а также самоизоляции, особенно тех, кто вернулся из заграничных поездок.



«Пофамильный список всех таких лиц имеется. Нарушение режима легко отследить по их передвижению на автомобиле, оплате по картам в терминалах. А некоторые даже пытаются снова купить авиабилеты», — сказала Патяшина.

По ее словам, если у вернувшихся из-за рубежа есть родственники старше 65 лет, необходимо на период самоизоляции проживать с ними в разных квартирах. В республике работает горячая линия по всем вопросам, связанным с COVID-19, для татарстанцев старше 65 лет: 8 800 234 11. В каждом отделе соцзащиты установлены ответственные лица, которые взаимодействуют с ОНФ, волонтерской командой Минмола РТ и муниципалитетами по режиму изоляции пожилых людей и помощи им с доставкой продуктов и лекарств.



Екатерина Аблаева