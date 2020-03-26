COVID-19 в Татарстане: больше ограничительных мер, больше нарушений
Барьер для коронавируса
В Татарстане начал действовать целый ряд мер, направленных на то, чтобы как можно больше людей оставались дома и меньше контактировали с окружающими. Это должно создать барьер и сдержать стремительное распространение нового вируса, которое мы наблюдаем в других странах.
Ограничительные меры в Татарстане:
- на период карантина работникам предприятий республики предложено работать удаленно, если это позволяет их род занятий;
- с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочая неделя;
- все торговые центры республики будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля. Работать в них будут только продуктовые магазины;
- запрещены массовые мероприятия численностью больше 20 человек;
- с 26 марта на территории РТ приостановлена деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных развлекательных организаций (еще ранее запрещены кальяны в заведениях общепита);
- власти Татарстана продлили школьные каникулы до 12 апреля;
- до 12 апреля приостановлена работа спортивных и досуговых секций, музыкальных и художественных школ;
- в Казани общественный транспорт перейдет на режим работы воскресного дня, его численность будет сокращена на 25—30%;
- с 30 марта по 5 апреля в столице Татарстана муниципальные парковки будут работать бесплатно;
- проводится тщательная дезинфекция подвижного состава общественного транспорта;
- детские сады продолжат работу, их будут посещать дети, чьи родители заняты в отраслях, обеспечивающих жизнедеятельность республики;
- кафе и ресторанам поручено обеспечивать особый дезинфекционный режим, в том числе обрабатывать руки посетителям специальными средствами, персоналу — измерять температуру;
- в одном зале заведения общепита можно размещать не более 20 посетителей;
- народный контроль проводит рейды, в том числе по предприятиям, на работу которых наложены ограничения;
- за нарушения в карантинном режиме Роспотребнадзор может остановить работу предприятия сроком до 90 суток;
- в республике работает телефон горячей линии штаба по предупреждению распространения коронавируса: 8 800 222 59 00;
- в республике работает горячая линия по всем вопросам, связанным с COVID-19, для татарстанцев старше 65 лет: 8 800 234 11;
- добровольцы, взаимодействующие с различными службами и муниципалитетами, будут доставлять пожилым людям продукты и лекарства;
- полтора десятка предприятий в республике начали пошив многоразовых масок.
Вернувшиеся туристы пытаются снова путешествовать
Сегодня во время брифинга в кабмине РТ рассказали о мерах, которые предпринимают в Татарстане по предупреждению распространения COVID-19. По поводу объявленной нерабочей недели заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева заявила:
Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина рассказала на брифинге, что сейчас в режиме самоизоляции находятся более 14 тысяч татарстанцев. Она призвала строжайше соблюдать правила гигиены, а также самоизоляции, особенно тех, кто вернулся из заграничных поездок.
По ее словам, если у вернувшихся из-за рубежа есть родственники старше 65 лет, необходимо на период самоизоляции проживать с ними в разных квартирах. В республике работает горячая линия по всем вопросам, связанным с COVID-19, для татарстанцев старше 65 лет: 8 800 234 11. В каждом отделе соцзащиты установлены ответственные лица, которые взаимодействуют с ОНФ, волонтерской командой Минмола РТ и муниципалитетами по режиму изоляции пожилых людей и помощи им с доставкой продуктов и лекарств.
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