Страховой Дом ВСК вошел в число лучших по результатам исследования «Инфоповод 2019. Финансы»

Медиалогия и Adindex отобрали самые резонансные информационные поводы, инициированные компаниями финансовой отрасли за 2019 год, и объявили лучшие кейсы по результатам исследования «Инфоповод 2019. Финансы».

По результатам исследования в числе самых успешных инфоповодов (топ-10) в категории «Страхование» была признана новость Страхового Дома ВСК о запуске социального проекта «Пенальти» с Игорем Акинфеевым.

«Проект «Пенальти» направлен на развитие юношеского футбола в России и поддержку талантливых детей, которые получают больше возможностей для обучения и своей реализации в спорте», — отметила руководитель Департамента маркетинговых коммуникаций и PR ВСК Элеонора Марталлер.

Исследование проводилось информационно-аналитической системой «Медиалогия» на основе МедиаИндекса — показателя эффективности PR, который учитывает влиятельность СМИ, позитив/негатив и заметность сообщений. В нем участвовали наиболее яркие публикации о компаниях и брендах, в топ-10 попали самые интересные события/темы/сюжеты, вызвавшие наибольший резонанс в СМИ и набравшие наибольшее количество публикаций.

В шорт-лист конкурса вошли инфоповоды с объемом публикаций не менее 100 и суммарным показателем МедиаИндекса от 1000 пунктов. В итоговом рейтинге не учитывались негативные инфоповоды, исключались сообщения о сделках, назначениях, официальных встречах, наградах и статистика продаж.

Подготовлено при поддержке пресс-службы САО «ВСК»