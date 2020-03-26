Правительство Татарстана пообещало в скором времени восполнить дефицит масок

Глава республиканского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева на брифинге рассказала, что сейчас 16 предприятий шьют многоразовые маски, хотя раньше своего производства масок в республике не было.

Она пообещала, что в скором времени их дефицита в Татарстане не будет.



Ранее Минниханов призвал предприятия республики организовать производства индивидуальных средств защиты.