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Правительство Татарстана пообещало в скором времени восполнить дефицит масок

16:29, 26.03.2020
Правительство Татарстана пообещало в скором времени восполнить дефицит масок
Фото: realnoevremya.ru

Глава республиканского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева на брифинге рассказала, что сейчас 16 предприятий шьют многоразовые маски, хотя раньше своего производства масок в республике не было.

Она пообещала, что в скором времени их дефицита в Татарстане не будет.

Ранее Минниханов призвал предприятия республики организовать производства индивидуальных средств защиты.

Общество Татарстан
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