Чистая прибыль Ак Барс Банка за 2019 год увеличилась до 7,6 млрд рублей

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По итогам 2019 года чистая прибыль Ак Барс Банка по МСФО составила 7,6 млрд рублей.



Напомним, в 2018 году прибыль Ак Барс Банка по данному стандарту составила 7,48 млрд рублей.

Кредитный портфель банка (до вычета резервов) увеличился на 12,6%, составив 251,4 млрд рублей. Чистый совокупный кредитный портфель за год вырос на 12,1%, до 233,8 млрд рублей.

Размер собственных средств банка за год увеличился на 12,2%, до 79,5 млрд рублей. На конец 2019 года активы банка выросли на 17,8%, 551,8 млрд рублей, следует из отчета, опубликованного на сайте Центра корпоративной информации.

Напомним, в 2018 году прибыль Ак Барс Банка по МСФО составила 7,48 млрд рублей.