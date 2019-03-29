Ак Барс Банк завершил 2018 год с чистой прибылью в размере 7,48 млрд рублей

Согласно МСФО, Ак Барс Банк завершил 2018 год с чистой прибылью в размере 7,48 млрд рублей.

«Итоги 2018 года в очередной раз подтверждают верность выбранной стратегии развития Ак Барс Банка. Правильно расставленные акценты на развитии продуктов, риск-менеджменте и сервисной модели позволили нам увеличить величину стабильного и регулярного дохода — чистую процентную маржу и чистый комиссионный доход. Наш основной актив — это наши клиенты, а качество сервиса и рост клиентской базы — ключевой фокус в развитии банка», — комментирует Зуфар Гараев, председатель правления Ак Барс Банка.



Ак Барс Банк завершил 2018 год с чистой прибылью в размере 7,48 млрд рублей против 7,28 млрд рублей в 2017 году. Положительная динамика стала результатом роста чистых процентных доходов на 28,4%, до 12 млрд рублей, на фоне опережающего сокращения процентных расходов (на 8,5%). Банк в 2018 году увеличил чистые комиссионные доходы на 15,7%, до 3,11 млрд рублей.



Рентабельность капитала банка по итогам 2018 года составила 11,6%, рентабельность активов составила 1,8%.



Активы банка на конец 2018 года выросли на 21,2%, по сравнению с началом года, составив 468,3 млрд рублей.



Чистая процентная маржа достигла уровня 3,6% с 3,3% в 2017 году. Стоимость риска в 2018 году составила 0,8%, сократившись на 2,8 п.п.



Расходы на создание резервов уменьшились в 4,6 раза, до 1,5 млрд рублей, благодаря улучшению качества кредитного портфеля.



Кредитный портфель банка (до вычета резервов) увеличился на 18,7% в 2018 году, составив 223,2 млрд рублей. Портфель корпоративных кредитов (до резервов) увеличился на 18,4%, составив 139,8 млрд рублей. Портфель розничных кредитов увеличился на 19,3%, составив 83,4 млрд рублей. Основным фактором роста среди продуктов розничного кредитного портфеля стали ипотечные кредиты, увеличившиеся на 32,3% за год, до 58,9 млрд рублей.



Чистый совокупный кредитный портфель за год вырос на 19,5% до 208,5 млрд рублей.



Средства клиентов на счетах за 2018 год увеличились на 23,8% и на конец отчетного периода составили 360 млрд рублей. Этот рост был обеспечен главным образом за счет увеличения средств юридических лиц (на 35,8%, до 245,8 млрд рублей). В дополнение, средства физических лиц на счетах банка увеличились на 4% и составили 114,2 млрд рублей.



По итогам 2018 года банк значительно нарастил капитал — на 21%, до 70,8 млрд рублей. Коэффициент достаточности капитала, рассчитанный в соответствии с требованиями Базель 3, составил 19,61% по сравнению с 16,52% годом ранее.





ПАО «АК БАРС» БАНК

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