МЧС Татарстана закупит берцы на 1,2 млн рублей

Фото: Олег Тихонов

Татарстанское Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям объявило тендер на поставку обуви. Начальная стоимость контракта составляет 1,2 млн рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются с 25 марта по 2 апреля. Сам аукцион назначен на 6 апреля, говорится в сообщении на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, МЧС РТ закупает берцы «с верхом из кожи». Всего требуется 248 пар обуви. Таким образом, стоимость одной пары составляет 4 933,33 рубля.

Приобретаются берцы для нужд республиканской поисково-спасательной службы.