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МЧС Татарстана закупит берцы на 1,2 млн рублей

14:17, 26.03.2020
МЧС Татарстана закупит берцы на 1,2 млн рублей
Фото: Олег Тихонов

Татарстанское Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям объявило тендер на поставку обуви. Начальная стоимость контракта составляет 1,2 млн рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются с 25 марта по 2 апреля. Сам аукцион назначен на 6 апреля, говорится в сообщении на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, МЧС РТ закупает берцы «с верхом из кожи». Всего требуется 248 пар обуви. Таким образом, стоимость одной пары составляет 4 933,33 рубля.

Приобретаются берцы для нужд республиканской поисково-спасательной службы.

ОбществоВласть Татарстан
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