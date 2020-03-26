Экс-глава ФСБ Чечни возглавит ведомство в Татарстане

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Экс-руководитель УФСБ по Чечне Игорь Хвостиков переведен на должность начальника управления ведомства по Татарстану. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсетях.

В свою очередь, чеченскую ФСБ возглавит бывший глава УФСБ по Тюменской области Игорь Кочнев.

«Я поблагодарил Игоря Хвостикова за многолетнюю добросовестную службу. За время работы в Чеченской Республике он снискал к себе большое уважение, зарекомендовал себя как настоящий профессионал», — написал Кадыров.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов запланировал назначить руководителя Управления ФСБ по РТ Динара Хамитова своим советником после того, как тот выйдет в отставку. Такое заявление он сделал на субботнем совещании.