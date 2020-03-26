«Башнефть» помогла реконструировать Дворец молодежи в Башкирии

Фото: Пресс-служба компании "Башнефть"

Единственный в городе Янаул (Республика Башкортостан) Дворец молодежи возобновил работу после масштабной реконструкции. В ходе ремонта в здании подрядчики не только заменили кровлю, окна и двери, но и смонтировали новые системы отопления, водоснабжения, вентиляции и электросети.

В результате площадь Дворца молодежи увеличилась, что позволило создать новые помещения. Так, в здании был расширен танцевальный зал, появились современный конференц-холл и кинотеатр «Нефтяник» на 160 мест. Кинотеатр оснащен новым современным видео- и звуковым оборудованием — теперь жители Янаула смогут смотреть фильмы в формате 3D.

«Янаульский район получил самый красивый и современный в республике Дворец молодежи. В наших планах — много творческих задумок и интересных проектов, которые можно полностью реализовать в обновлённом учреждении. Мы уверены, что новый дворец будет очень популярен среди жителей города и района», — отметила директор учреждения Регина Хамматова.

Средства на ремонтные работы и закупку оборудования выделила компания «Башнефть». Проект был реализован в рамках действующего Соглашения о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и НК «Роснефть».

За последние годы «Башнефть» направила значительные инвестиции на развитие социальной инфраструктуры Янаульского района. Благодаря помощи компании в городе уже реконструирован бассейн, проведен ремонт лицея, сельской врачебной амбулатории, построена многофункциональная спортплощадка, обновлены системы водовода и газоснабжения в населенных пунктах района.



Материал подготовлен при поддержке пресс-службы компании "Башнефть"