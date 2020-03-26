«Башнефть» помогла реконструировать Дворец молодежи в Башкирии
Единственный в городе Янаул (Республика Башкортостан) Дворец молодежи возобновил работу после масштабной реконструкции. В ходе ремонта в здании подрядчики не только заменили кровлю, окна и двери, но и смонтировали новые системы отопления, водоснабжения, вентиляции и электросети.
В результате площадь Дворца молодежи увеличилась, что позволило создать новые помещения. Так, в здании был расширен танцевальный зал, появились современный конференц-холл и кинотеатр «Нефтяник» на 160 мест. Кинотеатр оснащен новым современным видео- и звуковым оборудованием — теперь жители Янаула смогут смотреть фильмы в формате 3D.
«Янаульский район получил самый красивый и современный в республике Дворец молодежи. В наших планах — много творческих задумок и интересных проектов, которые можно полностью реализовать в обновлённом учреждении. Мы уверены, что новый дворец будет очень популярен среди жителей города и района», — отметила директор учреждения Регина Хамматова.
Средства на ремонтные работы и закупку оборудования выделила компания «Башнефть». Проект был реализован в рамках действующего Соглашения о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и НК «Роснефть».
За последние годы «Башнефть» направила значительные инвестиции на развитие социальной инфраструктуры Янаульского района. Благодаря помощи компании в городе уже реконструирован бассейн, проведен ремонт лицея, сельской врачебной амбулатории, построена многофункциональная спортплощадка, обновлены системы водовода и газоснабжения в населенных пунктах района.
Справка
Республика Башкортостан — основной регион производственной деятельности компании «Башнефть», входящей в структуру НК «Роснефть». За последние три года в рамках действия Соглашения о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и ПАО «НК «Роснефть» были построены и реконструированы более 300 объектов социальной инфраструктуры. Среди них — ледовый дворец в городе Кумертау, реабилитационный центр инвалидов в Татышлинском районе, поликлиника в Илишевском и Ишибайском районах, детская поликлиника в Уфе, физкультурно-оздоровительного комплекс с бассейном в Ермекеевском районе, спортивный центр «Уфимский Сокол», Тимашевская транспортная развязка, детские сады в Кугарчинском районе и городе Нефтекамске, Дворец культуры в Абзелиловском районе.
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