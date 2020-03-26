Новости общества

09:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Всех прибывающих в Россию будут проверять на коронавирус

08:50, 26.03.2020 Сюжет:  Коронавирус COVID-19
Всех прибывающих в Россию будут проверять на коронавирус

Правительство РФ поручило организовать тестирование всех прибывающих из-за рубежа. Досмотр будет проводиться в аэропортах.

«Организовать в аэропортах с 26 марта 2020 года досмотр всех граждан, прибывающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, включая их термометрию, забор материала на выявление новой коронавирусной инфекции», — говорится в постановлении Минтрансу, Росавиации и Роспотребнадзору.

Одновременно будет выдаваться постановление Главного государственного санитарного врача о нахождении на дому в режиме изоляции на две недели.

Ранее тесты на коронавирус проводили только у тех прибывших, у кого проявились сиптомы заболевания.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров