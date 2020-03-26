Соципотеку в Татарстане смогут получать и внебюджетники

Фото: Максим Платонов

Государственный жилищный фонд при президенте РТ значительно расширит условия участия в программе соципотеки молодых семей вне зависимости от того бюджетники они или работники предприятий. В ближайшее время ожидается выход постановления правительства РТ. Об этом заявил накануне на встрече с журналистами глава ГЖФ Марат Зарипов.

Основной критерий участия молодых семей в соципотеке — возраст одного из супругов до 35 лет. Остальные детали будут дорабатываться с Минмолодежи и к моменту выхода постановления правительства РТ будут окончательно определены. Марат Зарипов признал, что молодые были незаслуженно забыты при разработке социальной программы, но теперь эти упущения будут исправлены. «Если раньше квартиры в ГЖФ получали 50 молодых семей и когда доходили, это была уже не молодая семья», — отметил он. Зато с этого года фонд настроен в разы увеличить выдачу квартир молодым.



По словам главы ведомства, полностью ликвидирована предварительная очередь, а трехлетний срок нахождения в очереди — в прошлом. «Это значит, что сегодня вы идете в исполком, а завтра мы заключаем с вами договор», — сказал он, сделав оговорку о том, что первоначальный взнос в 10% никто не отменял. Иначе говоря, вы сможете получить квартиру спустя 18 месяцев с момента начала строительства вашего дома.

Основным местом строительства соципотечного жилья остается «Салават купере».



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