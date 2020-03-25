В Елабужском районе начнут строить животноводческий комплекс

В поселке Малореческое в Елабужском районе Татарстана появится новый животноводческий комплекс на 1,6 тыс. голов дойного стада.

Ожидается, что комплекс начнут строить уже этой весной. Ввод в эксплуатацию запланирован на сентябрь.

Проект реализуется благодаря крупному инвестору, сообщает руководитель Елабужского муниципального района Рустем Нуриев в своем «Инстаграме».



Планируется, что на комплексе будут выпускать почти 50 тонн молока в сутки.

Ранее сообщалось, что из бюджета Татарстана будут выделяться субсидии на приобретение и содержание лошадей породы Татарская

