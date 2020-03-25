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В Елабужском районе начнут строить животноводческий комплекс

22:55, 25.03.2020
В Елабужском районе начнут строить животноводческий комплекс
Фото: realnoevremya.ru

В поселке Малореческое в Елабужском районе Татарстана появится новый животноводческий комплекс на 1,6 тыс. голов дойного стада.

Ожидается, что комплекс начнут строить уже этой весной. Ввод в эксплуатацию запланирован на сентябрь.

Проект реализуется благодаря крупному инвестору, сообщает руководитель Елабужского муниципального района Рустем Нуриев в своем «Инстаграме».

Планируется, что на комплексе будут выпускать почти 50 тонн молока в сутки.

Ранее сообщалось, что из бюджета Татарстана будут выделяться субсидии на приобретение и содержание лошадей породы Татарская

ПромышленностьАгропромОбществоВласть Татарстан
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