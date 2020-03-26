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Американская писательница в ноябре приедет в Казань на финал литературной премии

03:27, 26.03.2020
Американская писательница в ноябре приедет в Казань на финал литературной премии
Фото: pexels.com

Американская писательница, автор бестселлера «Доклад о медузах» Али Бенджамин этой осенью впервые посетит Россию и, в частности Казань.

Она проведет мастер-класс для участников литературной смены и наградит победителей «Глаголицы» в ноябре текущего года.

В 2020 году фонд литературная премия «Глаголица» пройдет в седьмой раз — это некоммерческий проект для юных писателей России и зарубежных стран. Прием заявок на премию стартовал 23 марта и продлится до 16 сентября текущего года. Работы принимаются в любом жанре, на русском и татарском языках, сообщает Минобнауки РТ.

ОбществоКультураОбразование Татарстан
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