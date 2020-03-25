Квартальнов и Зарипов поддержали решение КХЛ о досрочном завершении сезона

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов и капитан команды Данис Зарипов поддержали решение КХЛ о досрочном завершении сезона.

«Это совершенно правильное решение, спортивная составляющая ушла, когда две команды покинули плей-офф — у нас интернациональная лига. Предлагались разные варианты, но я до сих пор не понимал — да, могли бы доиграть чемпионат, но это был бы уже не тот Кубок. Конечно, жаль, что так произошло, но здоровье-то важнее. Мы к решению лиги отнеслись с пониманием и уважением, это правильно», — сказал Квартальнов.

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов также согласен с позицией тренера. По словам хоккеиста, всем жителям страны надо стараться обезопасить друг друга от коронавируса. При этом Зарипов отдельно отметил пожилых людей, призвав не забывать о помощи им во время карантина.

«Я считаю, всей хоккейной семьей мы должны отнестись к этому с большой ответственностью и пониманием, сохранять своих близких, а особенно пожилых людей, и помочь им в это тяжелое время», — считает Зарипов.

Напомним, сегодня КХЛ приняла решение досрочно завершить проведение плей-офф Кубка Гагарина в нынешнем сезоне. Во втором раунде турнира «Ак Барс» должен был встретиться с казанским «Салаватом Юлаевым».