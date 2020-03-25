Два пациента с коронавирусом умерли в Москве

В Москве умерли два пожилых пациента с коронавирусом. Им было 88 и 73 года.

Их диагнозы были поставлены прижизненно. Кроме того, у них была диагностирована пневмония и имелись сопутствующие патологии, передает RT со ссылкой на оперштаб Москвы.



Согласно информации оперштаба, на сегодняшний день в России зарегистрировано 658 случаев заболевания, 163 из них выявлены за последние сутки, 29 человек выздоровели.

Ранее сообщалось, что власти Москвы утвердили алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией. Людям с легкой формой заболевания разрешается оставаться дома.

