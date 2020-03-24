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Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома

23:50, 24.03.2020 Сюжет:  Коронавирус COVID-19
Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома
Фото: realnoevremya.ru

Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.

Пациентам с легкой формой заболевания разрешается оставаться дома. Согласно распоряжению, заболевшего можно не госпитализировать, если у него температура меньше 38,5 градуса, частота дыхательных движений меньше 30, сатурация крови кислородом больше 93% и дыхание свободное.

Однако если хотя бы один из этих признаков не совпадает, пациент должен быть госпитализирован.

Также в больницу, несмотря на легкое протекание болезни, обязательно должны быть помещены пожилые люди старше 65 лет, люди с наличием хронического заболевания или беременные. Пациент, который проживает с членами семьи из высокой категории риска с невозможностью их отселения, также подлежит госпитализации, пишет RT.

Кроме того, власти Москвы установили лечение для легкой формы коронавируса: больным предписаны такие препараты, как лопинавир и ритонавир, а также обильное питье. При высокой температуре рекомендуется принимать жаропонижающие средства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента России Владимира Путина предложил ввести карантин по коронавирусу для пожилых людей старше 65 лет во всех городах-миллионниках.

ОбществоМедицина
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