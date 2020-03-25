Промальпинисты в Челнах, испортившие фасад дома, получили зарплату

Фото: кадр видео из соцсети

Промышленные альпинисты из Набережных Челнов, которые испортили фасад дома из-за долгов по зарплате, получили заработанные деньги.

«Деньги нам отдали. Мы написали расписку, что претензий к нему не имеем. Никто ничего плохого не хотел. Мы хотели только справедливости, чтобы нам отдали наши деньги», — рассказал один из работников, Павел Зверев, в интервью «Эфиру».

Также сотрудники компании «Рафстрой» написали в прокуратуру, пожаловавшись на то, что работали на высоте без положенного допуска. Проверка правоохранителей подтвердила слова альпинистов — они работали без составления трудового договора. В отношении директора возбудили административное дело.

Так, за уклонение от оформления трудового договора должностному лицу компании грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

Напомним, на прошлой неделе в соцсетях активно распространялся ролик о том, как промышленные альпинисты испортили фасад дома в Набережных Челнах, который сами же до этого и отремонтировали. Мужчины пожаловались на то, что заказчик работ, фирма «Рафстрой», не выполнил перед ними обязательства по зарплате. На фасаде дома работники оставили надписи «Дети голодны» и «Рафстрой не платит».

