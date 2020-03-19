В Челнах промышленные альпинисты испортили фасад дома из-за долгов по зарплате

Фото: кадр видео из соцсети

Поступок промальпинистов вызвал и сочувствие, и осуждение

В соцсетях активно распространяется ролик о том, как промышленные альпинисты испортили фасад дома в Набережных Челнах, который сами же до этого и отремонтировали. Мужчины пожаловались на то, что заказчик работ, фирма «Рафстрой», не выполнил перед ними обязательства по зарплате.



Видео о том, как рабочие сбивают утеплитель с фасада дома, на котором «красуется» надпись «Дети голодны», на момент публикации набрало почти 30 тысяч просмотров. Альпинисты, не стесняясь в выражениях, заявили, что полностью выполнили свои обязательства, но владелец компании «Рафстрой» не оплатил их работу.

«Все, кто знает такого человека, как Раф, даю большой совет челнинским альпинистам или из других городов: не работайте с этим человеком никогда. Он ******* (обманывает, — прим. ред.), не отдает деньги, не рассчитывает. Торец был сделан в полном объеме, расчета нет, денег нет, когда будет — не знает. Ничего конкретного не говорит», — рассказал автор.

В ответ на это рабочие решили устранить все то, что сделали. Они сбили утеплитель с кровли, а на фасаде дома написали «Дети голодны» и «Рафстрой не платит».

Рабочие сбили утеплитель с кровли, а на фасаде дома написали «Дети голодны» и «Рафстрой не платит». Скриншот видео

В комментариях к видеоролику аудитория разделилась на два лагеря. Одни поддерживают рабочих и делятся своими историями о том, как этот же работодатель регулярно не платит зарплату. Другие считают, что такими радикальными методами конфликты не решают и крайними в истории останутся замерзающие жители дома.

«Этот человек полгорода перекидал... Нужно коллективную писать...» — считает человек, представившийся как Вячеслав Аксенов.

«Вообще, неразумно такими методами решать, конечно, даже мне ваш труд жалко. Есть же цивилизованный подход — трудовая инспекция, прокуратура, налоговая, суды, наконец», — написала пользователь под ником Фанни Мендельсон.

«Приходишь такой в автосервис за машиной, а ее молотком разбил дебил слесарь, которому владелец автосервиса зп не выплатил. Ну молодец че, только извини, 167 УК РФ», — провел аналогию другой комментатор (орфография и пунктуация источника сохранены, — прим. ред.).

Что за «Рафстрой»?

В Набережных Челнах работает стройкомпания ООО «СК Рафстрой», единственным владельцем и директором которой является Рафик Галиуллин. Предприятие зарегистрировано в конце 2016 года, в 2017 году оно зафиксировало выручку в 44,3 млн рублей, годом позже — 39,3 млн рублей. Чистая прибыль за эти периоды составила 733 тыс. и 507 тысяч рублей соответственно. В отношении компании нет открытых исполнительных производств, также нет информации о проверках надзорных органов в ее отношении.

«УК произведена выплата аванса за выполненные работы по ремонту фасада МКД 3а/40», — прокомментировали ситуацию в ООО ПКФ «Жилкомсервис». Фото yandex.ru

Рафик Галиуллин владеет и руководит еще одной фирмой — ООО «Фасадсервис», которая занимается штукатурными работами. Она существует с 2014 года и показывает более значимые финансовые результаты — ее выручка от года к году колеблется от 12 до 17 млн рублей, прибыль — от 1,7 до 3 млн рублей. В отношении этой компании тоже нет открытых исполнительных производств и сообщений о проверках. Штат обеих компаний — не более 10 человек.

«Реальному времени» не удалось связаться с Рафиком Галиуллиным. В управляющей компании, которая отвечает за испорченный дом, сообщили, что перечислили подрядчику аванс за выполненную работу и пригрозили промальпинистам обращением в правоохранительные органы.

«УК произведена выплата аванса за выполненные работы по ремонту фасада МКД 3а/40. Полный расчет с подрядчиком будет выполнен после завершения работ и подписания акта выполненных работ. Также в правоохранительные органы будет направлено заявление о рассмотрении данного факта с принятием соответствующих мер», — прокомментировали ситуацию в ООО ПКФ «Жилкомсервис».



Достанется всем

После публикации в СМИ прокуратура Набережных Челнов организовала проверку информации в СМИ. Наказать могут и работодателя, не выдавшего зарплату, и самих альпинистов за порчу имущества.

«Прокуратура Набережных Челнов начала проверку информации о промышленных альпинистах, которые испортили обновленный фасад дома из-за долгов по заработной плате», — сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ольга Плешкова