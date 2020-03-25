Флаг 100-летия ТАССР вернулся в Казань после эстафеты по всей России
Флаг 100-летия ТАССР вернулся в Казань после эстафеты по всей России.
Его украшают нашивки с гербами 68 субъектов страны и Белоруссии, где почти за три месяца побывал флаг.
«Путешествие» флага началось в январе, отправной точкой стал Дальневосточный федеральный округ.
Акция прошла 12 марта в Башкирии, уже оттуда флаг прибыл в Татарстан, передает пресс-служба мэрии Казани.ОбществоИстория Татарстан
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