Появилось оперативное видео УФСБ РТ из нарколаборатории в Челнах

Фото: пресс-служба УФСБ по РТ

В распоряжении «Реального времени» появилось оперативное видео обыска УФСБ по РТ нарколаборатории в Набережных Челнах.

Задержанее произошло 24 августа 2019 года. В операции участвовали оперативники ФСБ, сотрудники МВД и Росгвардии.



Ранее судимые Ренат Каримов и Антон Сотских получили по 7 лет колонии особого режима.

Как сообщает УФСБ по РТ, оба осужденных в 2019 году организовали производство мефедрона в гаражном кооперативе. Для этого Каримов купил гараж, а Сотских — специальное оборудование.

Они приобретали мелкооптовые партии необходимых химикатов на одном из предприятий Челябинска.

