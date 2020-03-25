Появилось оперативное видео УФСБ РТ из нарколаборатории в Челнах
В распоряжении «Реального времени» появилось оперативное видео обыска УФСБ по РТ нарколаборатории в Набережных Челнах.
Задержанее произошло 24 августа 2019 года. В операции участвовали оперативники ФСБ, сотрудники МВД и Росгвардии.
Ранее судимые Ренат Каримов и Антон Сотских получили по 7 лет колонии особого режима.
Как сообщает УФСБ по РТ, оба осужденных в 2019 году организовали производство мефедрона в гаражном кооперативе. Для этого Каримов купил гараж, а Сотских — специальное оборудование.
Они приобретали мелкооптовые партии необходимых химикатов на одном из предприятий Челябинска.
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