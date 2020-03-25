ФСБ: суд отправил в колонию челнинцев, производивших наркотики в гараже

Фото: пресс-служба УФСБ по РТ

Татарстанское управление ФСБ сообщило об итогах уголовного дела о производстве наркотиков в одном из гаражей Набережных Челнов. Ранее судимые Ренат Каримов и Антон Сотских получили по 7 лет колонии особого режима.

Как сообщает УФСБ по РТ, оба осужденных в 2019 году организовали производство мефедрона в гаражном кооперативе. Для этого Каримов купил гараж, а Сотских — специальное оборудование.

Они приобретали мелкооптовые партии необходимых химикатов на одном из предприятий Челябинска.

Задержали челнинских «химиков» 24 августа 2019 года. В операции участвовали оперативники ФСБ, сотрудники МВД и Росгвардии. На следующий день в республиканском управлении ФСБ возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на преступление» и «Незаконное производство наркотического средства, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»).

12 марта 2020 года Набережночелнинским городским судом оба подсудимых были признаны виновными. Каримов получил 7 лет лишения свободы, Сотских приговорен к 6 годам и 8 месяцам колонии особого режима, но из-за неотбытого срока за предыдущее преступление, он проведет за решеткой те же 7 лет.

Накануне приговор суда вступил в законную силу.