«Нефтехимик» продлил карантин до 2 апреля
Футбольный клуб «Нефтехимик» продлил карантин до 2 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает пресс-служба нижнекамцев.
Ранее предполагалось, что игроки и тренерский штаб команды выйдет из краткосрочного отпуска 25 марта. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране руководство клуба приняло решение отсрочить дату возобновления тренировочного процесса.
Тренеры выдали футболистам индивидуальные рекомендации по самостоятельным тренировкам на время карантина.
Напомним, ранее казанский «Рубин» сообщил о возобновлении тренировок в индивидуальном режиме на базе клуба.СпортФутбол Татарстан
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