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«Нефтехимик» продлил карантин до 2 апреля

11:33, 25.03.2020
«Нефтехимик» продлил карантин до 2 апреля
Фото: vk.com/fcneftekhimik

Футбольный клуб «Нефтехимик» продлил карантин до 2 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает пресс-служба нижнекамцев.

Ранее предполагалось, что игроки и тренерский штаб команды выйдет из краткосрочного отпуска 25 марта. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране руководство клуба приняло решение отсрочить дату возобновления тренировочного процесса.

Тренеры выдали футболистам индивидуальные рекомендации по самостоятельным тренировкам на время карантина.

Напомним, ранее казанский «Рубин» сообщил о возобновлении тренировок в индивидуальном режиме на базе клуба.

СпортФутбол Татарстан
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